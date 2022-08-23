В один ряд с простыми россиянами: оскорбленный Маршал не смолчал о размере пенсии

Александр Маршал последовал примеру своих коллег, которые то и дело жалуются на размер своей пенсии. Оказалось, что музыкант тоже недоволен ежемесячными выплатами от государства.

Оскорбленный артист назвал размер своей пенсии в интервью, которое дал изданию «Комсомольская правда ». По словам знаменитости, он, как и многие другие россияне, получает 12 тысяч рублей.

Маршал отметил, что «даже не знает», что делать с такими деньгами. Артист уточнил, что имеет дополнительный заработок, который помогает ему ни в чем не нуждаться. По уверению звезды, если бы не этот источник дохода, то ему бы пришлось несладко.

При этом исполнитель не стал отрицать, что его беспокоит участь других пенсионеров. «С этим реально надо что-то делать», — подытожил Маршал, выразив надежду на то, что этой проблемой вплотную займется лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров или же певица Валерия.