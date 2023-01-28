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В один миг: как пагубное пристрастие испортило жизнь Палыча из «Дома-2»

28 января 2023 11:15
В один миг: как пагубное пристрастие испортило жизнь Палыча из «Дома-2»

У звезды не осталось практически ничего.

Немного чудаковатый, застенчивый, но воспитанный и образованный участник шоу «Дом-2» — Палыч был одним из самых популярных персонажей. За ним наблюдали миллионы Россиян.

Его роман с Марией Круглыхиной обсуждался в каждой квартире, а скорая свадьба — тем более, что и неудивительно: Сергей любил выпить, да и внешностью не блистал, чего нельзя сказать о девушке.

В 2013 году у пары появилась дочь Лиза, а в 2016, по данным портала Dom2.ru, семейная пара развалилась.

О причинах можно только гадать, но, скорее всего, дело в мягкости Палыча и его любви к алкоголю.

Сейчас экс-участник работает фотографом и наверняка сожалеет о случившемся.

В один миг: как пагубное пристрастие испортило жизнь Палыча из «Дома-2»
Фото: соцсети, кадры из телепрограммы "Дом 2" (2004-2021)
Артем Пестов
Артем Пестов
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