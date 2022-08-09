В очках, как мать: как выглядит единственный сын Дианы Гурцкой

Диана Гурцкая старается не распространяться о своей личной жизни. Певица крайне редко показывает мужа Петра и их общего сына Константина. Именно поэтому поклонники не оставили без внимания одну из недавних записей артистки, в которой она позирует вместе с наследником.

На фотографии Гурцкая гуляет вместе с сыном в торговом центре. Как отметили фанаты, Константин очень похож на свою мать и также носит очки, хоть и не солнцезащитные.

«Какой красавчик», «Умеют же некоторые мамы воспитывать детей так, чтобы они выглядели здоровыми, добрыми и веселыми!», «С годами все больше и больше становится похож на мать», «Поразительное сходство», — делятся мнением пользователи сети.

Также некоторые поклонники призвали Гурцкую как можно чаще делиться подобными фотографиями и рассказывать о жизни семьи в своих социальных сетях.