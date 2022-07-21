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«В очередной раз срываюсь»: 44-летняя Пегова заговорила о похудении

21 июля 2022 12:00
«В очередной раз срываюсь»: 44-летняя Пегова заговорила о похудении

Актриса посетовала, что не может придерживаться диет.

44-летняя Ирина Пегова всегда была обладательницей пышных форм. По ее словам, в юности она не обращала внимание на фигуру, ведь сначала мечтала стать певицей, а потом актрисой. Все ее свободное время занимали занятия по вокалу и актерскому мастерству, поэтому о лишних килограммах Ирина даже не задумывалась.

А когда в жизни Пеговой наступил активный период съемок и выступлений в театре, ей уже пришлось озаботиться своим внешним видом. Избавляться от лишнего веса ей хорошо помогает спорт: Ирина любит бег и изредка занимается в спортзале. А вот придерживаться диет актриса не любит. Заговорив о похудении, Пегова призналась, что долго придерживаться определенного рациона питания она не может.

«В очередной раз срываюсь», — объяснила звезда в беседе с изданием «7 дней».

За свою жизнь Пегова перепробовала множество диет, но выдерживала лишь пару месяцев. Затем она возвращалась к прежнему образу жизни и быстро набирала потерянные кило. Поэтому теперь она старается потреблять меньшие порции еды и пить больше воды, не изнуряя себя строгими правилами.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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