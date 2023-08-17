В очередной черный список включили Киркорова, Бузову и Кудрявцеву: вот кому они не угодили

События последних лет развели многих звезд на разные стороны. Даже хорошие друзья разрушили свои отношения и прекратили общение. В Сети то и дело появляются разные черные списки российских знаменитостей, собранные по определенным критериям.

В один из них попали очень разные звезды с отличающимися позициями. Среди них Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Анастасия Волочкова, Митя Фомин и даже Лера Кудрявцева. Как оказалось, всех этих знаменитостей объединило нечто неожиданное.

Все дело в том, что стилист Александр Рогов назвал их самыми безвкусными звездами в России. По его словам, они просто не умеют подбирать одежду и не нанимают на работу профессионалов, чтобы передать им эти функции.

Например, Рогов раскритиковал Бузову, заявив, что она всегда демонстрировала немодные наряды. Стилист считает, что дизайнеры, с которыми работает звезда, неправильно учитывают ее пропорции. В итоге в свет она выходит в одежде, которая плохо на ней сидит.

А вот с Киркоровым Рогов и сам готов был бы поработать. Он отметил в AgentShow, что ему нравится «стразовость» и яркость певца, внимание к последним коллекциям брендов. Но Рогов подчеркнул и тот факт, что все образы поп-короля слишком пресные и очевидные.