«В очень тяжелом положении»: Соседов сделал неожиданное заявление об Орбакайте

Над карьерой Кристины Орбакайте нависла большая угроза. Появились ужасающие подробности. Кажется, в звездном семействе назревает серьезный конфликт.

Прежде народ твердил, что исполнительница достигла успеха благодаря матери Алле Пугачевой. Спустя годы Примадонна одним своим поступком перечеркнула все труды наследницы.

Орбакайте думала, что сможет найти себе работу за рубежом, но ее заграничные выступления отменяются одно за другим. На родине же репутация Кристины сильно пострадала из-за переезда Пугачевой в Израиль. Многие посчитали выбор экс-супруги Киркорова предательством. И теперь не хотят видеть ни ее, ни ее дочь.

В частности, на эту тему высказался Сергей Соседов.