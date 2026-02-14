Надоели голливудские сопли? Тест за секунду покажет ваш идеальный фильм СССР о любви – просто кликните на валентинку

И узнайте, где окажетесь 14 февраля – в объятиях Кузякина или с товарищем Новосельцевым?

День всех влюбленных – это отличный повод устроить себе романтический вечер, даже если вы не ждете букетов и признаний в конвертиках.

Можно, конечно, в сотый раз включить западные мелодрамы про то, как идеальные люди в идеальных костюмах страдают от любви в идеальных особняках. А можно вспомнить наше ламповое советское кино.

В СССР ведь часто снимали удивительные фильмы о чувствах. В них любовь всегда приходит нежданно, часто под Новый год или в разгар рабочего дня, и всегда оказывается сильнее обстоятельств, социального неравенства и здравого смысла.

Мы придумали для вас небольшой тест. Выберите валентинку, которая больше откликается, а мы скажем, какая советская мелодрама идеально подойдет вам для просмотра 14 февраля.

Обещаем, после них на душе станет теплее! Ну что, начнем?