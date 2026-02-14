Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Надоели голливудские сопли? Тест за секунду покажет ваш идеальный фильм СССР о любви – просто кликните на валентинку

Надоели голливудские сопли? Тест за секунду покажет ваш идеальный фильм СССР о любви – просто кликните на валентинку

14 февраля 2026 17:09
Надоели голливудские сопли? Тест за секунду покажет ваш идеальный фильм СССР о любви – просто кликните на валентинку

И узнайте, где окажетесь 14 февраля – в объятиях Кузякина или с товарищем Новосельцевым?

День всех влюбленных – это отличный повод устроить себе романтический вечер, даже если вы не ждете букетов и признаний в конвертиках.

Можно, конечно, в сотый раз включить западные мелодрамы про то, как идеальные люди в идеальных костюмах страдают от любви в идеальных особняках. А можно вспомнить наше ламповое советское кино.

В СССР ведь часто снимали удивительные фильмы о чувствах. В них любовь всегда приходит нежданно, часто под Новый год или в разгар рабочего дня, и всегда оказывается сильнее обстоятельств, социального неравенства и здравого смысла.

Мы придумали для вас небольшой тест. Выберите валентинку, которая больше откликается, а мы скажем, какая советская мелодрама идеально подойдет вам для просмотра 14 февраля.

Обещаем, после них на душе станет теплее! Ну что, начнем?

Фото: Кадры из фильмов «Служебный роман» (1977), «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) «Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты) Читать дальше 20 февраля 2026
Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Вспомните 5 фильмов СССР по жгучим брюнеткам в кадре: справятся те, кто с детства пересмотрел всю классику (тест) Читать дальше 20 февраля 2026
Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино) Читать дальше 20 февраля 2026
Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов Читать дальше 19 февраля 2026
А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц) А я милую узнаю по сапожку: угадайте 5 советских фильмов по элементу наряда персонажа (тест для модников и модниц) Читать дальше 19 февраля 2026
Пока вы празднуете Масленицу – мы предлагаем тест: угадайте 5 фильмов СССР по кадрам с пышными блинами Пока вы празднуете Масленицу – мы предлагаем тест: угадайте 5 фильмов СССР по кадрам с пышными блинами Читать дальше 19 февраля 2026
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Читать дальше 18 февраля 2026
Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше