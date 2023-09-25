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В образе даже лучше: советская Баба Яга без грима вызвала отвращение

25 сентября 2023 18:00
В образе даже лучше: советская Баба Яга без грима вызвала отвращение

Полное разочарование.

Валентина Кособуцкая показала зрителям, какой горячей штучкой может быть Баба Яга. В «Новогодних приключениях Маши и Вити» сказочная героиня в исполнении актрисы облачилась в мини-юбку. Это был фурор.

После премьеры картины большинство режиссеров хотели заполучить талантливую и знаменитую артистку в свои проекты. И поначалу звезда много снималась, но за громким успехом последовал провал.

В образе обольстительной злодейки из избушки на курьих ножках знаменитость была хороша, а вот без грима восторга у народа не вызывала.

«Даже рядом не стояла с признанными красавицами, с такими, как Алферова, Полищук», «Ничего красивого нет», — обсуждают внешность Валентины Григорьевны в Сети.

Вероятно, это одна из причин, по которым Кособуцкая осталась у разбитого корыта. Больше выдающихся и запоминающихся ролей она не сыграла, доставались ей лишь малозаметные персонажи.

В образе даже лучше: советская Баба Яга без грима вызвала отвращение
Фото: Кадр из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975), «Труффальдино из Бергамо» (1976)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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