В нулевые Вертер из «Гостьи из будущего» пропал с экранов: вот что с ним стало

Евгений Герасимов стал известен советскому зрителю в 70-х и 80-х годах. Он принял участие во множестве фильмов, а особенно запомнился ролями в лентах «Гостья из будущего», «Вам и не снилось...» и «Посторонним вход разрешен». Артист активно снимался в течение нескольких десятилетий, однако в 2000-х неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, Герасимов решил сменить сферу деятельности. Со съемочной площадки он перешел в политику, стал московским городским депутатом и занимается вопросами искусства в столице. Помимо этого, он возглавляет московский кинофестиваль «Будем жить» и в течение года был руководителем Союза кинематографистов России.

При этом, несмотря на активную политическую работу, артист не забывает и о своей любви к сцене. С этого года он является художественным руководителем Театра Луны, где служил артистом в течение нескольких лет.