В нулевые ему подпевали все: где сейчас певец Дан Балан

Знаменитые слова про «нума-нума-ей» из песни Dragostea Din Tei молдавского коллектива O-Zone до сих пор пропоет каждый, кто хоть раз ее слышал. А принадлежит она знаменитому (теперь уже на весь мир) певцу, композитору и мультиинструменталисту Дану Балану.

Именно композиция «Любовь под липами» сделала его настоящей звездой, но Дан не остановился на этом. После того, как в 2005 году распался O-Zone, Балан выпустил несколько альбомов, но в основном прославился дуэтами с такими звездами, как Вера Брежнева, Тина Кароль и т.д. А его синглы «Не любя», Allegro Ventigo, «Лишь до утра» и спустя почти десяток лет не покидают верхние строчки чартов.

Сейчас 43-летний Дан кроме собственной сольной карьеры всерьез занимается продюсированием молодых талантов в Румынии и на Украине через основанную им компанию Monarda Studios. Успех сопутствовал Балану и во время его наставничества в шоу «Голос Украины»: в первый же год своего пребывания именно Дан помог победить певице Оксане Мухе. А вот о личной жизни музыканта неизвестно почти ничего, эти сведения он предпочитает не афишировать.