В нулевые ее боялись все: какой выросла та самая девочка из «Звонка»
Актрисе, сыгравшей Самару, уже исполнилось 32 года.
20 лет назад на экраны вышел американский хоррор «Звонок», ставший ремейком одноименного японского фильма. Критики положительно оценили и атмосферу картины, и актерскую игру Наоми Уоттс. Внимания заслужила и «злодейка», девочка-монстр Самара. Сыгравшей ее актрисе Дэйви Чейз было всего 12 лет.
Ее карьера началась годом ранее, когда она получила роли в фильмах «Чистое убийство» и «Донни Дарко». К необходимости перевоплотиться в леденящую кровь героиню, символизирующую абсолютное зло, Дэйви отнеслась легко. Из миловидной русоволосой девочки она превратилась в ужасающего подростка с длинными спутанными темными волосами, которого все боялись. Эту роль актриса повторила и в фильме 2005 года «Звонок 2».
Участие в кассовых хоррорах осталось пиком карьеры Чейз. После этого она часто снималась, но в основном получала роли эпизодического характера. Сейчас ей 32 года, и она обладает эффектной внешностью. Судя по соцсетям, актриса проводит время, катаясь на лошадях, занимаясь серфингом и общаясь с друзьями. Не обошлось и без скандалов: в 2018 году Дэйви задержали по подозрению в хранении запрещенных веществ, но улик было недостаточно для ареста.