В нулевые ее боялись все: какой выросла та самая девочка из «Звонка»

20 лет назад на экраны вышел американский хоррор «Звонок», ставший ремейком одноименного японского фильма. Критики положительно оценили и атмосферу картины, и актерскую игру Наоми Уоттс. Внимания заслужила и «злодейка», девочка-монстр Самара. Сыгравшей ее актрисе Дэйви Чейз было всего 12 лет.

Ее карьера началась годом ранее, когда она получила роли в фильмах «Чистое убийство» и «Донни Дарко». К необходимости перевоплотиться в леденящую кровь героиню, символизирующую абсолютное зло, Дэйви отнеслась легко. Из миловидной русоволосой девочки она превратилась в ужасающего подростка с длинными спутанными темными волосами, которого все боялись. Эту роль актриса повторила и в фильме 2005 года «Звонок 2».

Участие в кассовых хоррорах осталось пиком карьеры Чейз. После этого она часто снималась, но в основном получала роли эпизодического характера. Сейчас ей 32 года, и она обладает эффектной внешностью. Судя по соцсетям, актриса проводит время, катаясь на лошадях, занимаясь серфингом и общаясь с друзьями. Не обошлось и без скандалов: в 2018 году Дэйви задержали по подозрению в хранении запрещенных веществ, но улик было недостаточно для ареста.