В «Ну, погоди!» ошиблись: думали, что в «Комарово» поется о лодках, оказалось — о ресторанах

Эта строчка не давала всем покоя много лет.

Композиция «Комарово» стала широко известной благодаря мультсериалу «Ну, погоди!». Эта песня прославила поселок на берегу Финского залива, но озадачила слушателей строчками о Шереметьевском баркасе. Много лет зрители гадали, о каком именно судне идет речь.

Долгое время самой популярной версией была та, в которой говорилось, что автор упоминает подводную лодку «Фельдмаршал Граф Шереметьев», которая затонула в петербургском порту еще в начале 20 века. Ведь лирический герой выступает за то, чтобы корабли не тонули в синем море, и даже хочет ради этого получить профессию водолаза.

Но многие уверены, что «Шереметьевский баркас» — это одноименный ресторан, который качался на волнах неподалеку от санатория «Дюна». Вероятно, у поэта остались самые приятные впечатления от посещения этого заведения. Увы, правды нам уже не узнать. Автор слов Михаил Танич скончался в 2008 году.