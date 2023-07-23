В «Ну, погоди!» годами не замечали: «влияние Запада» сегодня очевидно

«Ну, погоди!» считается классикой советской мультипликации. В это трудно поверить, но при его создании не обошлось без «влияния Запада».

Каждый наверняка вспомнит жизнерадостную мелодию, которая играет во вступительных титрах. Оказывается, композицию сочинил венгерский музыкант Тамаш Деак еще в конце 60-х. Она называется Vizisi, что переводится как «водные лыжи». Мелодию записал венгерский оркестр, а вскоре она добралась и до СССР. А через некоторое время Vizisi облюбовали советские мультипликаторы.

Однако они не указали в титрах настоящих авторов музыки.

Мелодия была приписана Георгию Фиртичу и ансамблю Вячеслава Мещерина.

Это не единственный западный след в «Ну, погоди!». В серии, где Волк и Заяц оказываются в цирке, есть занятный момент с Котом-чародеем. Волшебник спускается по появляющимся из ниоткуда ступенькам под игривую и динамичную мелодию. Это композиция американских джазовых музыкантов Bill Haley and The Comets под названием Caravan.