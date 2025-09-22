В новый сериал по «Гарри Поттеру» обязана войти эта сцена из «Философского камня» — раскрывает важную информацию о сразу двух главных персонажах

Из-за киноадаптаций мы недооценивали Гермиону и, как ни странно, Северуса Снейпа.

Пока съемки первого сезона будущего сериала о Гарри Поттере в самом разгаре, фанаты романов Джоан Роулинг потихоньку составляют список тех деталей, которые в кинофраншизе нагло проигнорировали — теперь список пополнила сцена, важная для сюжетной арки сразу двух героев.

Сейчас компания HBO, занимающаяся производством будущего шоу, четко следует своему плану, посвящая первый сезон исключительно первому роману серии, «Гарри Поттер и философский камень».

Учитывая то, что теперь времени на полноценное развитие сюжета точно будет достаточно, в сериале могут показать и то самое проигнорированное испытание, которое главным героям пришлось пройти, чтобы добраться до философского камня.

В сериале по «Гарри Поттеру» могут наконец показать загадку Снейпа

Хотя в целом создателей киноадаптации тоже можно понять, а в два часа времени так или иначе не вместились бы все детали сюжета романа, вырезанная сцена, в которой Гарри и Гермиона пытаются решить загадку Снейпа, стала огромным упущением.

По сюжету, когда герои оказываются в огненной комнате, им необходимо пройти несколько испытаний, которые придумали преподаватели Хогвартса для защиты философского камня.

Одним из таких испытаний стала загадка Снейпа — логическая задача, в ходе которой нужно было определить, какое из семи зелий поможет Гарри и Гермионе пройти через пламя. Так, в трех из бутылок действительно содержался яд, в еще две было налито безобидное крапивное вино.

Сцена с загадкой Снейпа раскрывает важные детали и о Гермионе, и о Снейпе

Несмотря на то, что героиня в огромное количестве ситуаций доказала свою способность решать проблемы быстро и правильно, именно сцена с испытанием показала, насколько хорошо Гермиона ориентируется в экстремальных ситуациях и как сильно логическое мышление помогает ей выбраться из таких ситуаций.

В свою очередь, благодаря собственному испытанию Снейп тоже становится фигурой более комплексной — хотя Гарри заранее знал, что Снейп тоже охраняет философский камень и потому не может пытаться его украсть, герой все равно до последнего сомневался и готовился ко встрече со своим преподавателем там, где и хранится камень.

Таким образом Снейп в очередной раз стал причиной заблуждения Гарри, который впоследствии осознал, что все это время его уверенность в намерениях Снейпа была ошибочной.

Кстати, фанаты «Гарри Поттера» уже знают, какие другие упущенные в кинофраншизе детали хотят увидеть в будущем сериале — о некоторых самых популярных из них рассказали в этой подборке.