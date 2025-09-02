В новой адаптации «Гарри Поттера» все-таки появятся старые лица: следом за Малфоем к команде присоединилась звезда прошлых фильмов

HBO официально подтвердил, что Уорвик Дэвис, сыгравший профессора Филиуса Флитвика в оригинальной кинофраншизе «Гарри Поттер», снова исполнит эту роль в грядущем сериале.
Это стало главным анонсом мероприятия «Снова в Хогвартс», которое ежегодно проходит 1 сентября.
Единственная связь с оригинальными фильмами
На данный момент Уорвик Дэвис — единственный актер, вернувшийся в проект из старой команды. В фильмах он исполнил сразу несколько ролей — помимо Флитвика, сыграл гоблина Крюкохвата, но в сериале сосредоточится исключительно на профессоре заклинаний.
Такое решение создателей символично: новый сериал HBO задуман как полноценный перезапуск, но участие Дэвиса связывает две экранизации и добавляет для фанатов чувство преемственности. Также известно, что исполнитель роли Драко Малфоя также работает над новой экранизацией, но уже в качестве советника и доверенного лица Джоан Роулинг.
Новые лица Хогвартса
Вместе с новостью о возвращении Дэвиса студия HBO объявила ряд новых кастингов:
Преподаватели Хогвартса
- Сирин Саба — профессор Помона Стебль (Спраут), глава факультета Пуффендуй.
- Ричард Дерден — профессор Катберт Бинс, единственный преподаватель-призрак в Хогвартсе.
- Брид Бреннан — мадам Помфри, заведующая больничным крылом.
Ученики Хогвартса
- Элайджа Ошин — Дин Томас.
- Финн Стивенс — Винсент Крэбб.
- Уильям Нэш — Грегори Гойл.
Другие персонажи
-
Ли Гилл — гоблин Крюкохват из банка «Гринготтс».
Что известно о сериале
- Формат: 8 эпизодов в первом сезоне.
- Съёмки: стартовали в июле 2025 года, завершатся в мае 2026-го.
- Премьера: запланирована на 2027 год на HBO и HBO Max.
- Сюжет: сериал будет строже следовать книгам Джоан Роулинг и включит сцены и сюжетные линии, которые не попали в фильмы.
Над проектом работают сценарист и шоураннер Франческа Гардинер («Игра престолов»), а режиссёр нескольких эпизодов — Марк Майлод («Наследники»). Среди исполнительных продюсеров — сама Джоан Роулинг, Нил Блэр, Рут Кенли-Леттс и Дэвид Хейман.
Ранее проект жестоко раскритиковал режиссер первых двух частей «Поттерианы».