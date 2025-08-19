В новом сериале «Черкизон» всего три серии: здесь Лада Дэнс, Пригожин и Распутина — авторы выжали максимум для зрелищности

Зрителям обещают рассказать — как же все было на самом деле.

19 августа вышел трехсерийный проект «Черкизон. Ад и рай новой России». Формат необычный — документальный, и в этом его главная прелесть: зритель погружается не в художественный вымысел, а в реальную историю.

Режиссер Вадим Ватагин рассказывает о появлении печально известного рынка в Москве, а лицами сериала стали звезды, которые застали эпоху и были свидетелями происходящего: Лада Дэнс, Иосиф Пригожин, Маша Распутина, Авраам Руссо и другие. Их воспоминания превращают сухие факты в яркую хронику нулевых.

Для любителей покопаться в фактах

Зрителей ждет погружение в мир недавнего прошлого, когда Черкизовский рынок был главной точкой притяжения в Москве. Ежедневно сюда стекались сотни тысяч покупателей, и купить можно было буквально все — от дешевого ширпотреба до запрещенки.

Само устройство «Черкизона» заслуживает отдельного эпизода: подземные бомбоубежища времен войны, превращенные в склады, километры торговых рядов, хаотическая архитектура, которая напоминает кадры из кинофантастики.

Сюда приезжали со всего СНГ и из других государств. Он был мощнейшим хабом. Туда шли бесконечные автобусы, — рассказывает адвокат Станислав Рыбчинский.

Авторы хотят через пространство отразить экономику и менталитет страны после распада СССР.

Финал этой истории многим известен: рынок закрыли. Но для тех, кто никогда не слышал о «Черкизоне», сериал станет экспресс-экскурсом по ключевой странице истории Москвы, да и России в целом.

