Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В новом сериале «Черкизон» всего три серии: здесь Лада Дэнс, Пригожин и Распутина — авторы выжали максимум для зрелищности

В новом сериале «Черкизон» всего три серии: здесь Лада Дэнс, Пригожин и Распутина — авторы выжали максимум для зрелищности

19 августа 2025 13:46
В новом сериале «Черкизон» всего три серии: здесь Лада Дэнс, Пригожин и Распутина — авторы выжали максимум для зрелищности

Зрителям обещают рассказать — как же все было на самом деле.

19 августа вышел трехсерийный проект «Черкизон. Ад и рай новой России». Формат необычный — документальный, и в этом его главная прелесть: зритель погружается не в художественный вымысел, а в реальную историю.

Режиссер Вадим Ватагин рассказывает о появлении печально известного рынка в Москве, а лицами сериала стали звезды, которые застали эпоху и были свидетелями происходящего: Лада Дэнс, Иосиф Пригожин, Маша Распутина, Авраам Руссо и другие. Их воспоминания превращают сухие факты в яркую хронику нулевых.

Для любителей покопаться в фактах

Зрителей ждет погружение в мир недавнего прошлого, когда Черкизовский рынок был главной точкой притяжения в Москве. Ежедневно сюда стекались сотни тысяч покупателей, и купить можно было буквально все — от дешевого ширпотреба до запрещенки.

В новом сериале «Черкизон» всего три серии: здесь Лада Дэнс, Пригожин и Распутина — авторы выжали максимум для зрелищности

Само устройство «Черкизона» заслуживает отдельного эпизода: подземные бомбоубежища времен войны, превращенные в склады, километры торговых рядов, хаотическая архитектура, которая напоминает кадры из кинофантастики.

Сюда приезжали со всего СНГ и из других государств. Он был мощнейшим хабом. Туда шли бесконечные автобусы, — рассказывает адвокат Станислав Рыбчинский.

Авторы хотят через пространство отразить экономику и менталитет страны после распада СССР.

Финал этой истории многим известен: рынок закрыли. Но для тех, кто никогда не слышал о «Черкизоне», сериал станет экспресс-экскурсом по ключевой странице истории Москвы, да и России в целом.

Ранее мы писали: «Искажен образ советского народа»: этот военный фильм сейчас оценивают на 8.1 — в СССР он почти 15 лет пролежал «на полке»

Фото: Кадры из сериала «Черкизон. Ад и рай новой России»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли Читать дальше 20 августа 2025
«Давно так не затягивало»: этот мрачный триллер с Бондарчуком сравнивают с культовым «Экзаменом» — 6 часов проносятся как минута «Давно так не затягивало»: этот мрачный триллер с Бондарчуком сравнивают с культовым «Экзаменом» — 6 часов проносятся как минута Читать дальше 19 августа 2025
«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов «Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов Читать дальше 20 августа 2025
Жизнь глазами монстра: топ-5 сериалов про маньяков, от которых кровь стынет в жилах — почти все на реальных событиях Жизнь глазами монстра: топ-5 сериалов про маньяков, от которых кровь стынет в жилах — почти все на реальных событиях Читать дальше 20 августа 2025
175 тысяч долларов за серию: лишь один актер в «Сверхах» греб деньги лопатой — а остальные довольствовались крохами 175 тысяч долларов за серию: лишь один актер в «Сверхах» греб деньги лопатой — а остальные довольствовались крохами Читать дальше 20 августа 2025
Друг-супергерой, погоня в духе «Форсажа» и Мишка на релаксе: «Маша и Медведь» возвращается с новым сезоном — запасаемся попкорном Друг-супергерой, погоня в духе «Форсажа» и Мишка на релаксе: «Маша и Медведь» возвращается с новым сезоном — запасаемся попкорном Читать дальше 20 августа 2025
А разговоров-то было: фанаты «Дневников вампира» не поняли этот сюжетный трюк с Клаусом в «Древних» А разговоров-то было: фанаты «Дневников вампира» не поняли этот сюжетный трюк с Клаусом в «Древних» Читать дальше 20 августа 2025
Возьми «Слово пацана» с «Лихими», сделай все наоборот: в России вышел уникальный сериал про 90-е — для тех, кого от 90-х уже тошнит Возьми «Слово пацана» с «Лихими», сделай все наоборот: в России вышел уникальный сериал про 90-е — для тех, кого от 90-х уже тошнит Читать дальше 19 августа 2025
Кто займет место Градова? «Жизни по вызову» точно не нужен четвертый сезон — финал третьего это лишь подтверждает Кто займет место Градова? «Жизни по вызову» точно не нужен четвертый сезон — финал третьего это лишь подтверждает Читать дальше 19 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше