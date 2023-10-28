В новом «Иване Васильевиче» появились Басков, Киркоров и Крутой: не догадаетесь, кто кого играл

Не все любят ремейки, но иногда это забавно.

Многие преданные зрители ненавидят, когда их любимые комедии СССР переснимают в современной интерпретации. Кое-кто уже начал точить зуб на Тимура Бекмамбетова, но торопиться не стоит.

Несмотря на то, что кадры ремейка культового советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию» давно и плотно наводнили Сеть, полноценно переснятого «Ивана Васильевича» ждать не стоит.

Оказывается, мини-фильм еще в 2020 году сняли ради сестры Игоря Крутого Аллы, к ее юбилею. В прокат кино уже не выйдет и конкуренцию оригиналу по режиссерской задумке составлять не будет. Просто творческая шалость, ничего более.

Филипп Киркоров, например, в короткометражке сыграл Буншу, Николай Басков — князя Милославского. Засветился в кадре и сам Бекмамбетов — он сыграл изобретателя Тимофеева. Кто сыграл Шпака? Разумеется, Игорь Крутой. Узнать загримированных и переодетых звезд легко, но только если вы преданный поклонник.