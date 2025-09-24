Меню
В новом «Человеке-пауке» дебютирует один из главных врагов Питера Паркера — в фильмах Marvel его еще не было: и актера уже нашли

24 сентября 2025 14:15
Авторы продолжают изучать канон.

У Питера Паркера никогда не было спокойной жизни, но в четвертой части франшизы «Человек-паук: Совершенно новый день» ему предстоит сразиться с серьезным противником. Marvel вводит в фильмы нового злодея: в фильме дебютирует Могильщик — один из самых опасных врагов Человека-паука из комиксов.

Могильщик, он же Надгробие, — уродливый альбинос с подпиленными зубами и репутацией криминального авторитета Нью-Йорка. В комиксах он регулярно пересекался с Человеком-пауком и Сорвиголовой, превращая их жизнь в кошмар.

До сих пор персонаж появлялся лишь в мультсериалах и в анимационном хите «Человек-паук: Через вселенные» (2018), где работал личным телохранителем Кингпина. В этом мультфильме он проиграл Нуарному Паучку и оказался за решеткой.

Кто сыграет злодея?

Любопытный кастинг: Могильщика воплотит Марвин Джонс III, тот самый актер, который уже озвучивал его в «Через вселенные». Так что связь анимации и киновселенной становится еще крепче.

Появление такого антагониста намекает на то, что новый «Паук» может уйти в сторону масштабного криминального сюжета. Ходят слухи, что Могильщик будет фигурировать и в грядущем анимационном сиквеле «За пределами вселенной».

Вообще, в новом фильме о Питере Паркере появится много интересных героев:

  • Марк Руффало вернется к роли Халка,
  • Джон Бернтал станет Карателем,
  • Майкл Мэндо повторит образ Скорпиона (он впервые мелькал в «Возвращении домой»).

Картина выйдет в мировой прокат 31 июля 2026 года, если ничего не изменится. Ведь недавно съемки пришлось остановить из-за несчастного случая. Marvel и Sony просто катастрофически не везет.

Фото: Кадры из фильмов «Человек-паук: Через вселенные» (2018), «Человек-паук: Возвращение домой» (2017)
Валерия Белашкова
