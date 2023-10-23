В новом «Агенте национальной безопасности» вернули Краско: будете плакать, когда увидите

Впервые сериал «Агент национальной безопасности» показали в 1999 году. Зрители полюбили историю оперуполномоченного Алексея Николаева. Лента сделала из молодого артиста Михаила Пореченкова настоящую звезду. К радости поклонников, приключения постаревшего Николаева возвращаются на экраны.

18 октября состоялась премьера нового сезона «Агента национальной безопасности». Зрителей ждут разительные перемены. Главный герой отошел от дел много лет назад и перебрался из криминальной столицы в глухую провинцию. Теперь Алексей Николаев работает егерем, но его потревожило страшное известие.

Напарник брутального мачо, Андрей Краснов, погиб. И теперь персонаж в исполнении Пореченкова едет в Санкт-Петербург на похороны. Экс-опер должен выяснить, кто же убил его доброго друга. Всего в новом сезоне запланировано восемь серий.