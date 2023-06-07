В норвежскую тюрьму захочет попасть любой россиянин: условия лучше, чем на курорте

Про российские места не столь отдаленные обыватели знают лишь одно: туда не стоит попадать не только потому, что нарушать закон плохо, но и потому, что более убогую и не приспособленную для людей обстановку представить сложно, даже обладая изрядным воображением.

Но, оказывается, есть тюрьмы, куда простому русскому преступнику совершенно точно захочется попасть. Правда, находятся они не на территории России. Например, кутузки категории «люкс» есть в Норвегии. Смотрите сами.

Тюремные камеры в Норвегии больше похожи на номера в приличных отелях. Здесь есть все: и письменный стол, и стул, и принадлежности, в общем, все атрибуты качественной и минималистичной жизни. Есть в норвежских тюрьмах и развлечения: Интернет, ТВ, концерты и представления по выходным.

Кормят как в ресторанах. Но этого тюремщикам мало. Они еще и социализируют своих преступников после отбывания срока. Находят им хобби, работу, помогают с жильем. Кстати, несмотря на эту «рекламу», уровень преступности в Норвегии один из самых низких в мире.