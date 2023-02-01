«В ногах правды нет»: вот почему прежде эта фраза вызывала у людей ужас

Это сегодня, произнося «в ногах правды нет», человек в шутливой, но в то же время в вежливой и веселой форме приглашает смущающегося гостя занять лучшее место в доме. Если же ознакомиться с историей этого выражения, то становится не до веселья.

Выражение «в ногах правды нет» уходит корнями в позднее Средневековье и имеет две версии происхождения. Первая связана с долгами. Долг раньше называли правдой. Тех должников, которые не могли отдать взятые взаймы средства, били железными прутьями по ногам до тех пор, пока у должника не появится возможность вернуть деньги.

Такой жестокости позавидовали бы современные специалисты по взысканию, но метод был неэффективным: избитый человек терял способность к труду. Потому и стали говорить «в ногах правды (долга) нет». То есть заставить должника заплатить таким способом не выйдет.

Вторая версия связана с длительным стоянием на ногах. Такое наказание придумали бояре. Чтобы вычислить вора, барин выгонял всех крестьян на двор, где они стояли до того момента, пока кто-то не возьмет на себя вину другого человека.

Получается, что люди, которые неделями стоят под дождем или на морозе, скажут что угодно, лишь бы наказание прекратилось. Но вряд ли это будет правда, а потому и «в ногах правды нет»