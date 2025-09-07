В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность

Создание того или иного фильма — процесс комплексный и требующий от своих участников серьезного подхода, который при этом может нести в себе неплохие риски. Так, сценарий может оказаться слабым или вообще никому не интересным, а на главную роль выберут того, кто, казалось бы, совсем никак на нее не подходит — однако часто именно такие странные кастинг-решения оказываются чуть ли не самым удачным элементом будущего фильма.

В этой подборке рассказываем об актерах, роль которых в том или ином фильме поначалу казалась бредом сумасшедшего — но со временем стала тем, что принесло проекту невероятный успех.

Роберт Паттинсон, «Бэтмен» (2022)

Когда-то фанатам супергероя казалось, что Кристиана Бэйла из трилогии Кристофера Нолана не переплюнет никто, но Роберт Паттинсон совершенно неожиданно доказал обратное.

Актер, которого долгое время считали исполнителем одной роли после выхода фильмов франшизы «Сумерки», уже давно стал пробовать себя в разноплановых проектах, а в «Бэтмене» Мэтта Ривза смог создать уникальный образ мстителя в маске, показав его более ранимым и при этом озлобленным до того, чтобы без раздумий бросить все силы на борьбу со злодеями Готэма.

Тильда Суинтон, «Суспирия» (2018)

Фильм Луки Гуаданьино неслучайно считается уже ставшим культовым ремейком мистического триллера — хотя бы благодаря Тильде Суинтон, сыгравшей три абсолютно разных роли, перевоплотившись в том числе и мужского персонажа.

Хотя сюжет не подразумевал наличие только одного актера, решение дать Суинтон сыграть сразу нескольких героев подарило фильму еще более мистическую ауру и сделать акцент на феминистической направленности истории. В результате «Суспирия» привлекла еще больше внимания со стороны публики, а Суинтон добавила в свое резюме еще одну потрясающую комбинацию ролей.

Кейт Бланшетт, «Меня там нет» (2007)

Экспериментальная биографическая драма Тодда Хейнса взяла за основу жизнь легендарного поэта и певца Боба Дилана, которого в фильме играют сразу несколько актеров, в зависимости от того, о каком периоде его жизни идет речь.

Так, роль одного из альтер-эго Дилана, Джуда Квинна, досталась австралийской актрисе Кейт Бланшетт — таким образом Хейнс пытался уловить все практически незаметные аспекты характера Дилана. Несмотря на то, что в «Меня там нет» нашлось место еще нескольким звездам мировой величины, блистает в фильме именно Бланшетт — все благодаря четкому пониманию актрисы психологического портрета певца.

Роберт Дауни-младший, «Железный человек» (2008)

До того, как стать ведущим актером киностудии Marvel на несколько десятилетий вперед, Роберт Дауни-младший был уверен, что его карьера никогда не возродится после череды скандалов, связанных с арестами и злоупотреблением запрещенных веществ.

Боссы Marvel, в свою очередь, тоже взяли на себя огромные риски, дав еще один шанс актеру, который на тот момент был чуть ли не во всех черных списках Голливуда, — и такое решение окупилось более чем сполна. Благодаря Дауни-младшему «проходной» персонаж превратился в харизматичного лидера команды Мстителей, который даже после своей смерти в фильме «Мстители: Финал» остается самым популярным героем всей супергеройской франшизы.

Хит Леджер, «Темный рыцарь» (2008)

Новость о том, что звезда романтической комедии «10 причин моей ненависти» сыграет самого известного злодея из киновселенной DC, поначалу была воспринята не просто со скептицизмом, а с откровенным недоверием и даже разочарованием. Сегодня Джокер в исполнении Хита Леджера — не просто лучший образ персонажа в истории его существования, но и один из величайших актерских перформансов в истории мирового кино.

К слову, «Темный рыцарь» до сих пор считается одним из лучших супергеройских фильмов, доказывая в том числе и то, что Кристофер Нолан точно знает, кого брать на роль — даже если поначалу его выбор кажется чем-то абсурдным.

Хотя все эти актеры провели на экране больше времени, чем исполнители других ролей, у них есть и коллеги, которым хватило гораздо меньше времени на то, чтобы впечатлить зрителя. О тех, чья прорывная роль в культовых фильмах заняла меньше 10 минут экранного времени, мы писали в этой подборке.