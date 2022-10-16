В него уже влюбляются: похожий на мать сын Фриске покорил сердца россиянок

Певицы Жанны Фриске нет с нами уже семь лет, но от талантливой артистки остались не только замечательные песни и клипы, но и сын Платон. 9-летнего Платона Фриске родила от известного телеведущего Дмитрия Шепелева. Когда Жанна умерла, семья звезды долго боролась за право воспитывать ее сына. Однако сейчас страсти улеглись – и мы видим, каким замечательным парнем растет Платон Шепелев.

Платон прекрасно владеет электрогитарой и любит рок-музыку.

Мальчик записывает свои каверы на песни таких групп, как «Metallica» и «Guns N’ Roses», и получает массу восторженных комментариев. «Талантливый сын талантливых родителей», «Платон – красавец. Очень классный пацан», «Внешне копия мамы!», – пишут начинающему музыканту.

Также в профиле Платона указано, что мальчик увлекается баскетболом.