В него были влюблены все женщины СССР: выбор Ихтиандра вас удивит

Владимир Коренев был одним из самых популярных артистов Советского Союза. Миллионы зрительниц признавались ему в любви после выхода фильма «Человек-амфибия», где он исполнил роль Ихтиандра. Однако далеко не все фанатки догадывались, что сердце артиста к тому времени было давно занято.

Как оказалось, свою любовь Алефтину Константинову Коренев встретил, еще будучи студентом. Он только поступил на первый курс ГИТИСа, когда та готовилась к свадьбе со своим женихом. Будущую звезду не смутило, что его избранница занята, поэтому он начал активно ухаживать за девушкой. В итоге спустя несколько месяцев он признался ей в любви, и они стали парой.

Поженились же актеры за несколько месяцев до начала съемок. Как пишет «Комсомольская правда», Константинова сама настояла на свадьбе, заявив, что или они идут в ЗАГС, или расстаются навсегда. Коренев принял условия избранницы и сделал ее своей женой.

«Мы благополучно подали заявление. Вот так я и добилась своего — мы стали мужем и женой», — вспоминала артистка в одном из интервью.

В итоге влюбленные всю жизнь прожили вместе. Они воспитали дочь Ирину, которая пошла по стопам родителей и стала актрисой в электротеатре «Станиславский».