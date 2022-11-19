В него были влюблены миллионы: смерть 36-летнего сына Сталлоне вызвала оторопь

Звезда «Рокки» и «Рэмбо», актер с мужественной внешностью Сильвестр Сталлоне является многодетным отцом. Двое мальчиков родились в браке звезды с актрисой Сашей Зак, а в союзе с нынешней супругой подросли три дочери. Но сыновей Сталлоне ждала нелегкая судьба. У Серджо довольно рано был диагностирован аутизм. А вот Сейдж имел все шансы не только повторить головокружительную карьеру отца, но и превзойти ее. Однако эти планы не сбылись.

Он учился в университете киноискусств и активно ходил на пробы. В кино Сейдж снимался и вместе с отцом — дуэт Сталлоне появился в фильмах «Дневной свет» и «Рокки-5». А в 2006 году мужчина выпустил собственный режиссерский дебют — короткометражную картину «Вик», за которую получил награду как лучший постановщик. Сейджу прочили блестящую карьеру, ведь в красавца с копной густых волос влюблялись миллионы поклонниц.

Но в 2012 году он трагически скончался. В пустом доме, где было обнаружено его тело, нашли также упаковки от лекарств. Сталлоне-младший страдал от ишемической болезни сердца и атеросклероза. Эти диагнозы и стали причиной его смерти в 36 лет.