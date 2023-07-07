«В нее все влюбились»: что за стюардесса по имени Жанна из хита Преснякова

«Стюардесса по имени Жанна» — одна из главных песен в карьере Владимира Преснякова. Долгие годы поклонники просят музыканта исполнять именно ее на концертах, зная наизусть каждое слово. При этом далеко не все догадываются, что композиция посвящена вполне реальной бортпроводнице.

Как оказалось, с Жанной Пресняков встретился во время одного из долгих и утомительных перелетов. Он и все остальные пассажиры отличались усталостью, мрачностью, но стюардессе удалось поднять настроение всему салону.

«Ее прямо вставляло не по-детски, она как солнце была. Сама с собой смеялась. Она подарила всем потрясающее настроение, в нее все влюбились», — признался музыкант.

В итоге девушка настолько запомнилась Преснякову, что, оказавшись дома, он решил посвятить ей композицию. Он обратился к своему коллеге Илье Резнику, который и подарил публике легендарный мотив.