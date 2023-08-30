В нее были влюблены все советские юноши: после переезда во Францию о красавице поползли жуткие слухи

Главным фильмом в карьере Валентины Воилковой стали «Покровские ворота» Михаила Козакова. После этого артистка снялась в картинах «Колье Шарлотты» и «Узник замка Иф», что сделало ее настоящей звездой. Миллионы мужчин мечтали познакомиться с эффектной блондинкой, но в 90-х она неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, в Москве артистка встретила француза, который оказался в столице в командировке. Между новыми знакомыми быстро завязался роман, и спустя некоторое время Воилкова решила переехать с супругом в Париж.

В новом городе она начала вести весьма закрытый образ жизни. Артистка перестала общаться с поклонниками и прессой, а жизнь посвятила семье и работе, озвучивая фильмы на студии своего мужа.

А однажды в СМИ появилась информация, что звезда «Покровский ворот» разбилась в серьезной автокатастрофе. Первое время Воилкова никак не реагировала на эти заявления, а спустя некоторое время вышла на связь и рассказала правду. Как оказалось, жертвой ДТП стала Карина Моритц, которая также уехала из России.

Рассказав о своей жизни, Воилкова окончательно пропала из поля зрения публики. С тех пор она не давала интервью, а в распоряжении СМИ нет ее свежих снимков.