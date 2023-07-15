В нее были влюблены многие мальчишки: как в 43 года выглядит звезда «Парка Юрского периода»

Главной ролью в карьере Арианы Ричардс стал приключенческий триллер «Парк Юрского периода». В ленте Стивена Спилберга девушка сыграла внучку главного героя Лекс Мерфи, которая самоотверженно сражалась с динозаврами. И после второй части картины поклонники были уверены, что вновь увидят талантливую артистку на экранах, но она предпочла сменить сферу деятельности.

Дело в том, что «Парк» был далеко не первым фильмом в карьере Ричардс. До этого она снялась в нескольких картинах и участвовала в рекламе, но после работы со Спилбергом решила, что не хочет связывать свою жизнь с кино.

Звезда экрана сконцентрировалась на изобразительном искусстве и начала писать картины. Со временем ценители живописи все больше и больше хвалили ее работы, а не так давно Ариана открыла собственную художественную галерею.

Сегодня Ричардс старается вести закрытый образ жизни и не общается с прессой. Но в редких случаях она делает исключения: так, артистка появилась на премьере новых фильмов серии, поразив преданных поклонников. Как отметили фанаты, Ричардс прекрасно выглядит, а прошедшие годы сделали ее лишь привлекательнее. Артистка внимательно следит за собой, и ее фигуре могут позавидовать многие более молодые артистки.