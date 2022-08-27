В нее были влюблены миллионы мужчин: личная беда «Миледи» Тереховой
Вот уже несколько лет актриса и слова не может вымолвить.
Роль «Миледи» в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» сделала Маргариту Терехову невероятно популярной. На актрисе хотели жениться, за ней ухаживали толпы мужчин.
Все изменилось в один момент, когда Терехова внезапно перестала играть в кино, не появлялась на публике. Случайно стало известно: вот уже 10 лет Терехова прикована к кровати, за ней ухаживают дети. Звучал и страшный диагноз — болезнь Альцгеймера.
Долгое время публика была уверена — виной тому стала наследственность или обыкновенная случайность, ведь от болезни не застрахован никто. Однако звоночки были и ранее. К тому же, съемки в «Мушкетерах» были достаточно нервными и затяжными, что не могло не сказаться на состоянии актрисы.
Дочь Тереховой позже, общаясь с врачами, убедилась лично — болезнь неслучайно. Время, когда недуг можно было предотвратить, было упущено:
«Люди часто думают, что Альцгеймер - просто потеря памяти. Это так, но не совсем. Меняется все - иначе происходят физиологические процессы, иначе жизнь проходит. Мамин диагноз не стал для меня полной неожиданностью. «Звоночки» звучали задолго до этого. Мы стали замечать, что она, начиная о чем-то рассказывать, внезапно переходит на другую тему. Если бы вовремя начали лечение, значительно отодвинули срок полного угасания», — рассказала она в откровенной беседе с православным порталом.