В нее были влюблены миллионы мужчин: личная беда «Миледи» Тереховой

Вот уже несколько лет актриса и слова не может вымолвить.

Роль «Миледи» в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» сделала Маргариту Терехову невероятно популярной. На актрисе хотели жениться, за ней ухаживали толпы мужчин.

Все изменилось в один момент, когда Терехова внезапно перестала играть в кино, не появлялась на публике. Случайно стало известно: вот уже 10 лет Терехова прикована к кровати, за ней ухаживают дети. Звучал и страшный диагноз — болезнь Альцгеймера.

Долгое время публика была уверена — виной тому стала наследственность или обыкновенная случайность, ведь от болезни не застрахован никто. Однако звоночки были и ранее. К тому же, съемки в «Мушкетерах» были достаточно нервными и затяжными, что не могло не сказаться на состоянии актрисы.

Дочь Тереховой позже, общаясь с врачами, убедилась лично — болезнь неслучайно. Время, когда недуг можно было предотвратить, было упущено: