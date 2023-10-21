В настоящей жизни овчарку из «Пса» все обходили за километр: профессию ее хозяев недолюбливали

Картина «Пес» стала настоящим телехитом. На данный момент вышло шесть сезонов сериала. Зрители с удовольствием следят за приключениями майора Максима Максимова и его четвероногого друга. Поклонников сериала интересует не только жизнь исполнителя главной роли Никиты Панфилова, но и судьба его мохнатого коллеги.

В предыдущих сезонах в телехите снималась овчарка по кличке Граф. За плечами у животного работа над сериалом «Мухтар». Увы, несколько лет назад 7-летний пес кончался, и собаку заменил ее же сын. Оказывается, у покойного Графа было интересное и насыщенное прошлое.

Когда-то питомец служил в полиции и работал с кинологами. Собака была лучшей из лучших: песика не раз награждали за боевые заслуги. Однажды, как рассказал Панфилов изданию «Комсомольская правда», Граф раскрыл целую банду, годами воровавшую цемент.