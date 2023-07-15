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Киноафиша Статьи В начале карьеры Ахеджаковой доверяли играть только мальчишек: абсолютно неузнаваема в образе

В начале карьеры Ахеджаковой доверяли играть только мальчишек: абсолютно неузнаваема в образе

15 июля 2023 14:15
В начале карьеры Ахеджаковой доверяли играть только мальчишек: абсолютно неузнаваема в образе

С такой задачей справится не каждая артистка.

Свою блестящую карьеру Лия Ахеджакова начинала как театральная артистка. Но стать знаменитой на всю страну ей помогли съемки в кино. Правда, первые роли актрисы вызывают у публики не восхищение, а недоумение.

Любопытно, что кинематографический дебют случился в жизни знаменитости довольно поздно. В возрасте 30 лет звезда сыграла мальчика в ленте «Возвращение». Правда, эта роль прошла практически не замеченной как критиками, так и зрителями.

Спустя еще четыре года актриса вновь воплотила мальчугана в телеверсии комедийного спектакля. Речь идет о постановке Московского ТЮЗа под названием «Дорогой мальчик».

В начале карьеры артистке не просто так доверяли играть только мальчишек. Дело в том, что в молодости она была довольно щуплой и малопривлекательной женщиной, поэтому в образе ребенка смотрелась весьма гармонично.

В начале карьеры Ахеджаковой доверяли играть только мальчишек: абсолютно неузнаваема в образе
Фото: Global Look Press, кадр из фильма «Дорогой мальчик» (1974), кадр из фильма «Возвращение» (1968)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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