В «Мосгазе» не показали: за что Черкасова уважали даже отъявленные уголовники

Первый сезон нашумевшего сериала «Мосгаз» вышел еще в 2012 году. Зрителям так понравились захватывающие приключения майора Ивана Петровича Черкасова, что позднее вышло несколько продолжений детектива. Но мало кто знает, что у яркого героя есть реальный прототип.

Звали его Владимир Чванов. Работник уголовного розыска неоднократно вдохновлял кинематографистов. В частности, на его истории основан образ Володи Шарапова из картины «Место встречи изменить нельзя». При жизни о полковнике ходили легенды. Чванов не боялся приезжать лично на встречи с авторитетами.

Однажды следователю нужно было поговорить с вором в законе. Договоренность была следующая: приезжать без оружия. Однако во время беседы помощник преступника вынул пистолет. Владимир Чванов объявил, что уходит, ведь он сам был безоружен. Авторитету пришлось сразу приструнить приспешника.