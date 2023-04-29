В морщинистой женщине сложно узнать звезду сериала «Просто Мария»: время не пощадило

Виктория Руффо раз и навсегда покорила россиян, сыграв скромную портниху Марию Лопес в сериале «Просто Мария». Этот проект собирал у экранов целые семьи, поэтому многим интересно узнать, как сегодня поживает его главная звезда.

Артистка по-прежнему много работает. При этом она популярна не только среди взрослого населения Мексики, но и среди молодежи. Руффо часто снимает ролики для социальных сетей, которые пользуются большим успехом.

Однако сказать, что время не властно над знаменитостью, все же нельзя. С годами Виктория сильно постарела. Теперь в этой морщинистой женщине сложно узнать ту самую деревенскую швею, на которую заглядывались миллионы зрителей. Во время пандемии актриса отказалась от окрашивания волос и носила седину, чем немало шокировала фанатов. Впрочем, позднее она все же вернулась к привычному темному цвету волос.

Несмотря на удручающий вид звезды, поклонники продолжают ее любить. По их мнению, 60-летняя Руффо с годами не утратила самого главного — жизнелюбия и энергичности, которым многие ее ровесники могут только позавидовать.