В молодости мать Королевой затмевала красотой даже голливудских актрис: посудите сами

Людмила Порывай сегодня — лакомый кусочек для хейтеров. Трудно представить, что когда-то мама Наташи Королевой вызывала у публики не насмешку, а восхищение. В молодости она была эффектной красоткой, легко способной покорить Голливуд.

Порывай когда-то была звездой всесоюзного масштаба. Она построила успешную музыкальную карьеру, а также выступала в роли телеведущей. Прежде Людмила Ивановна была жгучей брюнеткой и, следуя моде былых времен, делала экстремальный начес, брови выщипывала, пока те не превращались в ниточки, а губы красила яркой помадой. С архивных фото знаменитости на поклонников смотрит настоящая дива, по которой плачет «фабрика грез».

С возрастом Порывай сменила имидж. Артистка стала рыжей бестией, предпочитающей яркие наряды. В свои 77 лет мама Королевой смело носит мини, чем доводит завистников до белого каления.