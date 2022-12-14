В молодости был краше — это не про него: глазам не поверите, увидев Агутина в 25 лет

Сегодня Леонид Агутин по-прежнему известен на всем постсоветском пространстве. Ему удалось удержать свои позиции, чего нельзя сказать о его коллегах, с которыми артист начинал в лихие 90-е.

На заре своей карьеры Агутин прославился нетленными хитами «Хоп, хей, ла-ла-лэй», «Босоногий мальчик» и «Летний дождь». Его славу закрепил творческий дуэт с певицей Анжеликой Варум, переросший в страстный роман, а затем и в многолетний брак. Агутин писал песни не только для себя и супруги, но и для других популярных артистов и групп. Также он стал одним из рекордсменов по количеству премий «Золотой граммофон».

Певец до сих пор остается на плаву и не перестает радовать преданных фанатов. А армия его поклонниц с годами лишь увеличивается, и это можно понять. Сейчас 54-летний артист выглядит как солидный и импозантный мужчина, хотя в молодости он вовсе не был привлекательным. В 90-е зрители то и дело высмеивали имидж Агутина из-за его патлатой шевелюры и «помятого» небрежного вида. К счастью, артист учел ошибки молодости и изменил свой стиль в лучшую сторону.