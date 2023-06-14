В молодом красавчике из «Девчат» Леху Пряхина не узнать (фото)

Совсем не похож на самого себя.

Михаил Кокшенов прославился как исполнитель простоватых и недалеких персонажей. Последние роли актер сыграл в XXI веке в ситкомах «Воронины» и «Папины дочки». Сегодня мало кто вспомнит, с каких картин Кокшенов начинал свой путь.

Актер дебютировал в ленте «Высота», правда, его можно заметить лишь в массовке. Позднее Кокшенов появился в культовых «Девчатах», где ему досталась тоже малозаметная роль. Он сыграл рабочего, который забежал в столовую, чтобы попить воды. Узнать в этом статном симпатичном юноше простецкого Леху Пряхина из ленты «Самая обаятельная и привлекательная» невозможно.

Кокшенову на тот момент было 25, и он учился в театральном училище. Роль в «Девчатах» стала одной из первых в его карьере, но актера даже не указали в титрах. Несмотря на это, эпизод с Михаилом Михайловичем получился запоминающимся благодаря видной внешности артиста.

Позднее актер прославился после выхода картин «Вечный зов», «Белые росы», «Маленькие трагедии» и других лент.