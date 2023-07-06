В модели с огромными губами Маю Егорову из «Голос. Дети» не узнать: невероятное перевоплощение

Семь лет назад эта девочка растрогала всю страну.

Маленькая Мая Егорова из третьего сезона передачи «Голос. Дети» покорила аудиторию единственным выступлением. Тогда зрители были сильно возмущены тем, что девочку не взяли на проект — песню Ани Лорак «Я вернусь» малышка исполнила безупречно. Ее чистый и красивый голос тронул публику, но не жюри. Расстроенная отказом, Мая не могла сдержать слез.

Девочка пользовалась большой популярностью среди поклонников шоу, поэтому ее часто приглашали на сборные концерты с участниками разных сезонов проекта. Также она записала совместный клип с другой участницей, не попавшей на шоу, Дианой Анкудиновой.

Сегодня Мае уже 21 год. Она продолжает заниматься музыкой и записывает каверы на известные композиции под псевдонимом Maya Rossa. Под этим именем она создала канал на видеохостинге, куда выкладывает свои песни. Также девушка активно ведет социальные сети.

Маленькая трогательная девочка Мая превратилась во взрослую красотку с шикарной фигурой. Девушка выглядит как топ-модель. Подписчики отмечают, что певица сильно изменилась, и далеко не все перемены в ее лице естественны. Губы Маи, которые не были пухлыми в детстве, стали намного больше. Без бьюти-процедур тут явно не обошлось.