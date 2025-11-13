В мире вышла 11 ноября, а у нас? Разбираемся, покажут ли «Иллюзию обмана 3» в российских кинотеатрах

Трилогия «Иллюзия обмана» с первых дней покорила зрителей. Первый фильм, вышедший в 2013 году, поразил публику динамичным сюжетом и невероятно зрелищными фокусами.

Успех был оглушительным: картина собрала в мировом прокате более 350 миллионов долларов. Продолжение, вышедшее в 2016 году, также не подвело, заработав свыше 330 миллионов долларов.

После этого фанатам пришлось ждать целых девять лет, чтобы снова увидеть любимых героев на большом экране. И вот ожидание закончилось – 11 ноября 2025 года состоялась мировая премьера долгожданной третьей части.

Сюжет фильма разворачивается вокруг Дэниела Атласа. Знаменитая «Четвёрка всадников» распалась, и каждый пошёл своей дорогой. Однако Атлас решает вернуться на сцену и собирает не только старых товарищей, но и трёх новых талантливых фокусников.

Их цель – совершить самое дерзкое ограбление и похитить бесценный алмаз у могущественной криминальной семьи. Но выполнение этого трюка оказывается сопряжено не только с внешней опасностью, но и с внутренними конфликтами в самой команде.

И главный вопрос для российских поклонников: увидят ли они эту картину в кино? Ответ – да, и ждать осталось совсем недолго. Всего через два дня после мировой премьеры, 13 ноября 2025 года, «Иллюзия обмана 3» выйдет в прокат в российских кинотеатрах.

