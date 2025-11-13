Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В мире вышла 11 ноября, а у нас? Разбираемся, покажут ли «Иллюзию обмана 3» в российских кинотеатрах

В мире вышла 11 ноября, а у нас? Разбираемся, покажут ли «Иллюзию обмана 3» в российских кинотеатрах

13 ноября 2025 07:29
В мире вышла 11 ноября, а у нас? Разбираемся, покажут ли «Иллюзию обмана 3» в российских кинотеатрах

Заодно рассказываем, о чем будет свежая часть.

Трилогия «Иллюзия обмана» с первых дней покорила зрителей. Первый фильм, вышедший в 2013 году, поразил публику динамичным сюжетом и невероятно зрелищными фокусами.

Успех был оглушительным: картина собрала в мировом прокате более 350 миллионов долларов. Продолжение, вышедшее в 2016 году, также не подвело, заработав свыше 330 миллионов долларов.

После этого фанатам пришлось ждать целых девять лет, чтобы снова увидеть любимых героев на большом экране. И вот ожидание закончилось – 11 ноября 2025 года состоялась мировая премьера долгожданной третьей части.

В мире вышла 11 ноября, а у нас? Разбираемся, покажут ли «Иллюзию обмана 3» в российских кинотеатрах

Сюжет фильма разворачивается вокруг Дэниела Атласа. Знаменитая «Четвёрка всадников» распалась, и каждый пошёл своей дорогой. Однако Атлас решает вернуться на сцену и собирает не только старых товарищей, но и трёх новых талантливых фокусников.

Их цель – совершить самое дерзкое ограбление и похитить бесценный алмаз у могущественной криминальной семьи. Но выполнение этого трюка оказывается сопряжено не только с внешней опасностью, но и с внутренними конфликтами в самой команде.

В мире вышла 11 ноября, а у нас? Разбираемся, покажут ли «Иллюзию обмана 3» в российских кинотеатрах

И главный вопрос для российских поклонников: увидят ли они эту картину в кино? Ответ – да, и ждать осталось совсем недолго. Всего через два дня после мировой премьеры, 13 ноября 2025 года, «Иллюзия обмана 3» выйдет в прокат в российских кинотеатрах.

Ранее мы писали: «Шедевр российского кино»: этот отечественный сериал официально признали лучшим в Европе – от финала иностранцев бросает в дрожь

Фото: Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн «В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн Читать дальше 10 декабря 2025
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне «Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне Читать дальше 10 декабря 2025
«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го «Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го Читать дальше 10 декабря 2025
Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче Читать дальше 10 декабря 2025
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
«Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул «Не дает оторваться ни на секунду»: этот напряженный триллер заработал в 400 раз больше бюджета — сэкономили, отправив к актерам настоящих акул Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше