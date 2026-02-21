В мини-сериале о войне молодой Колесников снялся со своим отцом: в нулевые от него плевались, теперь хвалят почти как «Первый отдел»

Отзывов мало, но во всех свежих зрители «ставят класс».

В далекие нулевые у зрителей были совсем другие критерии. Если в кадре не стреляли каждые пять минут и не мелькали «бандитские морды», фильм часто записывали в «скучные», а то и выдавали эпитеты похуже.

Военная драма «Не забывай» режиссерского тандема Басовых как раз попала под раздачу: в старых отзывах ее ругали за недостоверность, слабый грим и отсутствие «линии фронта». Мол, война, а герои больше страдают в коммуналке, чем под бомбами, «скукота» да «чернуха».

Прошло почти двадцать лет. И сериал, который когда-то называли недоработкой, теперь пересматривают и находят в нем то, что раньше не замечали.

В центре сюжета — истории нескольких семей, живущих в большой коммунальной квартире. Илья (Иван Колесников) готовится к отправке на фронт, Нина (Татьяна Арнтгольц) записывается на курсы прожектористов.

Во время дежурства ее тяжело ранят, матери ошибочно сообщают о гибели дочери, а мать Ильи случайно встречает живую Нину на вокзале. Дальше — переплетение судеб, любовь, война и надежда, которая не умирает даже после самых страшных известий.

Современные зрители, добравшиеся до фильма, в восторге. Пишут про «удивительно красочные крупные планы», пронзительную музыку и «эффект присутствия» в сценах.

Особо отмечают актерский ансамбль: Татьяна Арнтгольц «пронесла образ победившей смерть до финальных кадров», Иван и Сергей Колесниковы (отец и сын) сыграли так, что «веришь каждому взгляду».

Конечно, без шероховатостей не обошлось. Кто-то все еще находит неточности и «неаккуратные обороты сюжета». Но общее впечатление теперь формулируется иначе:

«Есть в них правда, искаженная и немного избитая, есть жизнеутверждающая мысль, что любовь побеждает боль и смерть. А самое главное, тут есть Победа, а она — одна на всех».

