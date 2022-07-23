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В мини на дикой платформе: Боярская ахнула, узнав правду о моде СССР

23 июля 2022 14:54
В мини на дикой платформе: Боярская ахнула, узнав правду о моде СССР

Глаза актрисе раскрыла собственная мать.

Елизавета Боярская с головой окунулась в атмосферу 60-х на съемках «Оптимистов», но куда больше о советском времени и его молодежи ей рассказала мать Лариса Луппиан, уже после того, как артиста обнаружила в шкафу интересную находку.

Нашла звезда крохотный кусочек материи, который оказался юбкой. Боярская с трудом могла представить, что Лариса Регинальдовна при строгих нравах СССР могла носить нечто подобное.

«Это даже не мини, а супермини! Я бы в такой юбке не решилась выйти на улицу», — поразилась Елизавета в беседе с изданием «7Дней».

А ее мать не только показывалась в ней на людях, но еще дополняла образ обувью на «дикой платформе», распущенными волосами и ярким макияжем. Не отставал от Луппиан и ее супруг Михаил Боярский.

По словам его звездной дочери, актер носил длинные волосы, постоянно бегая от милиции, насильно стригшая подобных ему бунтарей. Подпольно слушал иностранную рок-музыку, танцевал под нее и, как многие другие молодые люди, во всем подражал европейцам.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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