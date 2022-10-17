В месяц больше, чем россияне за несколько лет: сколько получает Якубович

Леонид Якубович уже много лет улыбается россиянам с экрана во время шоу «Поле чудес». За эти годы Леонид Аркадьевич для многих граждан нашей страны стал практически родным. И, конечно, интерес вызывает не только личная жизнь звезды, но и уровень его доходов. А с ними, как выяснили недавно журналисты, все весьма хорошо.

По информации портала Blitz+, ежемесячный доход ведущего капитал-шоу сейчас составляет около 2 млн рублей. Из них 900 тысяч — это зарплата ведущего на «Поле чудес», а 23 тысячи — пенсия от государства. Немалую часть доходов народного артиста России составляют гонорары за игру в кино и театре, а также за написание книг и сценариев.

Регулярно платят Якубовичу и за съемки в той или иной телевизионной рекламе, а также за ведение корпоративных мероприятий и частных закрытых вечеринок. Но размеры получаемых на таких вечерах денег знаменитый ведущий, разумеется, не раскрывает.