В «Мэри Поппинс» одну из главных героинь сыграл мужчина: ахнете, увидев его без грима

За годы карьеры Олег Табаков исполнил множество ярких ролей. Он успел посотрудничать с Марком Захаровым, Владимиром Машковым и другими прославленными режиссерами. При этом мало кто знает, что он снимался и в картине «Мэри Поппинс, до свидания» Леонида Квинихидзе.

В знаменитом мюзикле Табакову досталась роль мисс Юфимии Эндрю. И ради такого амбициозного проекта артист пошел за большие жертвы: он брил ноги, чтобы носить чулки, и не расставался с накладной грудью. И ради этой роли он впервые решился на маникюр, чтобы полностью соответствовать образу, а гримеры изменяли его внешность с помощью макияжа, подчеркивая выразительные глаза артиста тушью.

Зрители не прошли мимо яркого появления Табакова. По их мнению, звезда экрана стал настоящим украшением фильма, а его перевоплощение до сих пор вызывает у них улыбку.