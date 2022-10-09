«В меня летело все»: вот за что Орбакайте досталось от Пугачевой

По признанию Кристины Орбакайте, ее знаменитая мама почти не занималась воспитанием дочери и всегда отдавала предпочтение работе. Однако были моменты, когда материнский инстинкт брал вверх, но ни к чему хорошему это не приводило.

50-летняя знаменитость вспомнила о тех редких моментах, которые проводила с Аллой Пугачевой, и далеко не все они были наполнены радостью и беззаботностью. Однажды, когда Кристине было около 10 лет, и они с мамой отдыхали в Юрмале, произошел грандиозный скандал.

Будущая звезда кино и сцены уже тогда отличалась упрямством и наотрез отказалась надевать неудобную шапку. Примадонна вступила в перепалку со своей наследницей, которая едва не закончилась травмой. Артистка не смогла справиться с эмоциями и стала бросать в дочь предметы, попавшие под руку.