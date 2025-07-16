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В MCU наконец-то появилась первая отсылка к Доктору Думу Дауни-младшего: и речь не про сцену после титров новой «Фантастической четверки»

16 июля 2025 09:20
В MCU наконец-то появилась первая отсылка к Доктору Думу Дауни-младшего: и речь не про сцену после титров новой «Фантастической четверки»

Может ли робот написать симфонию? Вряд ли. Может ли робот анонсировать одного из сильнейших злодеев киновсленной Marvel? Запросто.

Ждали, гадали, строили теории про мультивселенные и тайные съемки с Робертом Дауни-младшим — и вот свершилось: в киновселенной Marvel наконец-то засветилось имя Доктора Дума. Пусть и не на весь экран, а так, между строк.

Все началось с безобидной рекламки внутри вселенной фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги», где фанатам, как бы между прочим, предлагают заказать домашнего робота ГЕРБИ. Ничего особенного? Как бы не так! В описании робота есть функция «Обнаружение Дума». Это первый официальный намек на Виктора фон Дума с тех пор, как Marvel пригласила на эту роль Дауни-младшего.

В MCU наконец-то появилась первая отсылка к Доктору Думу Дауни-младшего: и речь не про сцену после титров новой «Фантастической четверки»

Сценаристы, конечно, клянутся, что это всего лишь пасхалка, а режиссер Мэтт Шекман успокоил фанатов: мол, никакого Дума в его фильме не будет. Зато есть сливы с закрытых показов — и вот тут все становится куда интереснее. По слухам инсайдеров из Х, в одной из сцен после титров Сью Сторм застает Доктора Дума с маской в руках возле ее сына Франклина. Причем лицо… не показывают, но костюм обещают точь-в-точь как в комиксах.

Пока официально никто ничего не подтвердил, но фанаты уже уверены, что Дум появится, где бы Шекман его ни спрятал. Marvel ведь любит приколы со сценами после титров — вспомним хотя бы, что эту часть «Громовержцев» доверили снимать братьям Руссо. А значит, технически Доктор Дум в самом конце «Фантастической четверки» не будет считаться частью фильма Шекмана — и окажется, что режиссер никого не обманул. Просто съехидничал.

В любом случае, все это — подготовка к главной интриге «Мстителей: Судный день», где именно Дум станет новой головной болью для всех выживших супергероев. Только вот пока сам «Судный день» — одна большая головная боль для всех, кто над ним работает.

Фото: Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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