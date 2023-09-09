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В матери годится: новая любовница выглядит в два раза старше Малахова

9 сентября 2023 15:30
В матери годится: новая любовница выглядит в два раза старше Малахова

Все карты раскрыл известный шоумен.

Андрей Малахов тщательно скрывает личную жизнь от посторонних глаз. В 2011 году скандальный телеведущий женился на издателе журнала Elle Татьяне Шкулевой. У пары родился сын Александр, которого звезда предпочитает не показывать в соцсетях. Однако репутация примерного семьянина под угрозой — правду раскрыл Стас Садальский.

Известный актер опубликовал в личном блоге снимок Малахова с незнакомкой.

«Малахов сел на измену», — подписал фото звездный скандалист.

Ведущего поймали в самолете в компании женщины явно старше него. Пользователей ужаснула «возрастная любовница» знаменитости. Самые внимательные догадались, что на кадрах запечатлена эксперт в области этикета Татьяна Полякова. Поклонники звезд знают, что парочка дружит уже давно, так что у супруги Андрея Малахова нет поводов для беспокойства.

В матери годится: новая любовница выглядит в два раза старше Малахова
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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