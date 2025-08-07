В «Мастере и Маргарите» Воланд тайно присутствовал в ключевых сценах с Пилатом: просто напрягите слух

А ведь фанаты долгое время считали, что в сценах с прокуратором режиссер отошел от первоисточника.

Сцены с Понтием Пилатом — одни из самых загадочных в романе «Мастер и Маргарита». Михаил Булгаков будто бы оставил их недосказанными, лишь намекнув, что Воланд всегда присуствовал во время событий с прокуратором и Иешуа.

Режиссёр Владимир Бортко в своей экранизации пошёл дальше — он спрятал Князя Тьмы у всех на виду.

Воланд был в Иудее

Начальника тайной стражи Афрания в сериале играет литовский актёр Любомирас Лауцявичюс. Но озвучивает его — Олег Басилашвили, исполнитель роли Воланда. И это, как выясняется, совсем не случайность. Это — прямой намек.

Бортко сознательно накладывает голос Воланда на фигуру Афрания. Потому что, по его замыслу, это одна и та же сущность, существующая в разных эпохах и ипостасях.

Воланд инкогнито

Повелитель тьмы — не наблюдатель, а участник событий. Тот, кто стоит за предательством Иешуа. Тот, кто знает, сколько серебряников получит Иуда. И кто в финале выбрасывает в песок перстень Пилата, словно его власть ничего не значит.

В книге этого жеста нет — он придуман Бортко. Но символика очевидна: Воланд был во время суда на Иешуа, он руководил игрой.

Такой приём — когда один актёр озвучивает двух разных персонажей — в сериале используется не один раз. Сергей Безруков, например, играет Иешуа, но озвучивает Мастера. Режиссёр проводит прямые параллели между временами и судьбами. Всё повторяется — и любовь, и предательство, и борьба между светом и тьмой.

Так что да: Воланд был тайным кукловодом и искусителем, проверявшим людей на прочность.