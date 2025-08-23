Меню
23 августа 2025 07:58
И мы сейчас вовсе не о Сукуне. И даже не о Махито.

Сугуру Гето в «Магической битве» — персонаж крайне неоднозначный. Сам Сатору Годжо в полнометражном фильме назвал его «мерзотнейшим из магов», и всё же для многих фанатов он — главный краш во всем тайтле.

Как бы то ни было, он прошел сложный путь трансформации. И гениальная работа со звуком в аниме блестяще это подчеркивает.

Так что устраивайтесь поудобнее — сейчас расскажем об одной крутой детали, которую многие могли упустить.

Истоки травмы: звук, который сводит с ума

После гибели Рико Аманай Гето погружается в глубокую депрессию и становится одержим поиском смысла магии и жизни. Кульминацией его отчаяния становится сцена на похоронах Рико.

Звук аплодисментов сектантов становится для него триггером, вызывающим жесточайшее ПТСР. Этот звук навсегда врезается в его память как символ лицемерия, абсурда и боли.

В «Магической битве» крутая музыка, но один звук услышали немногие: а ведь он разом показал всю эволюцию «мерзотнейшего» героя

Навязчивый кошмар: звук преследует

Травма не остаётся в прошлом. Она начинает преследовать его везде.

Вот сцена в душе: ему снова слышатся те самые аплодисменты, смешивающиеся с шумом воды.

В «Магической битве» крутая музыка, но один звук услышали немногие: а ведь он разом показал всю эволюцию «мерзотнейшего» героя

А вот разговор с Юки: монотонный стук капель дождя за окном неосознанно напоминает ему тот же пугающий ритм.

В «Магической битве» крутая музыка, но один звук услышали немногие: а ведь он разом показал всю эволюцию «мерзотнейшего» героя

Этот звук становится навязчивой идеей, постоянным фоном его душевного разлада.

Трансформация: подчиняя звук своей воле

И вот ключевой момент эволюции персонажа происходит, когда Гето берёт культ под свой полный контроль, безжалостно уничтожая всех его членов.

В «Магической битве» крутая музыка, но один звук услышали немногие: а ведь он разом показал всю эволюцию «мерзотнейшего» героя

И здесь звучит самая ироничная и гениальная деталь: фоновая композиция Yoshimasa Terui — Premature в этой сцене целиком построена на… ритмичных, упорядоченных хлопках.

Но это уже не хаотичный, пугающий шум толпы. Теперь это — власть. Он превратил символ своего страха и травмы в саундтрек к своей абсолютной победе и холодной, безраздельной власти, делится крутой фишкой блог TribexTribe.

Итог

Так всего через один звук — мотив аплодисментов — создателям удалось через аудио показать надлом и «рост» персонажа: от травмированной жертвы обстоятельств до хладнокровного тирана, который подчинил себе собственный ужас и сделал его своим оружием.

Ранее мы писали: «Чую, как бомбят фанаты "Клинка"»: 10 аниме, увеличивших продажи манги до 408 тысяч — №1 оказался ромком с рейтингом 8.8

Фото: Кадр из аниме «Магическая битва»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
