В любой команде КВН есть игроки-молчуны: вот зачем они выходят на сцену

В каждой команде «Клуба веселых и находчивых» есть лидеры, а есть «молчуны». Так называют игроков, которые на сцену выходят регулярно, но обычно не произносят ни слова.

Многие зрители недоумевают: для чего сборные держат статистов? Есть как минимум четыре причины.

Во-первых, шутки для лидеров кто-то должен писать. Нередко это делают именно скромные и молчаливые участники. Играть у них не получается, зато создавать смешные монологи — сколько угодно.

Во-вторых, нередко на фоне «статистов» и тех, кто за все выступление говорит пару реплик, капитаны и другие яркие члены команд кажутся ярче. Выигрышный фон нужен всем, даже «кавээнщикам».

В-третьих, психологически легче выступать, когда на сцене рядом «свои». В-четвертых, бюджет, который выделяется на коллектив, может стать больше, если вырастет число участников. Произносить искрометные монологи они вряд ли будут, но поработать живыми декорациями вполне способны.