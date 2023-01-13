В любовь этой необычной пары не смогли поверить: всего одно фото вызвало подозрения

Шейн Буркау родился со спинальной мышечной атрофией. Этот диагноз навсегда приковал молодого человека к инвалидному креслу и заставил его думать, что он вряд ли когда-то обретет семейное счастье. Однако парню повезло встретить Ханну Эйлуорд.

Девушка решилась написать ему сразу после просмотра документального фильма с его участием. Обычное общение переросло в отношения, которые многие пользователи посчитали странным явлением. Но это никак не смущало возлюбленных, и они даже создали канал на YouTube, чтобы делиться своей жизнью и помогать другим людям, оказавшимся в похожей ситуации.

На пути этой пары всегда было достаточно хейтеров, но после объявления о свадьбе их стало еще больше. Некоторые подписчики решили, что фотография с помолвки — это всего лишь шутка, и такая красивая девушка точно не вышла бы замуж за инвалида. Другие упрекнули Ханну в жажде денег и славы, которые она пытается получиться за счет Шейна. Как бы то ни было, молодожены продолжают любить друг друга и вести свой блог.