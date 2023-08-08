В любом направлении: проводница раскрыла секрет бесплатного путешествия поездами РЖД

Даже опытные туристы, которые часто выбирают железнодорожный транспорт в качестве средства передвижения, не всегда знают про всех полагающиеся им привилегии. Например, есть вполне легальный способ путешествовать бесплатно в любом направлении. И возникает он из-за банального недосмотра проводников.

Так, при длительных переездах поезд останавливается на множестве станций. Каждый пассажир имеет право попросить проводника разбудить его на нужной остановке, особенно если она промежуточная. Сотрудник РЖД обязан выполнить это требование за полчаса до остановки поезда. Если же речь идет о конечной станции, то проводник оповещает всех пассажиров за час до нее.

Пренебрежение этими обязанностями будет стоить работникам поезда очень дорого. Если человек проспал свою станцию, то он оставляет жалобу на горячей линии РЖД. Как только она будет рассмотрена, все неудобства пассажиру компенсируют: фактически билет будет предоставлен за счет проводника и начальника поезда.